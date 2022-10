Dolly Parton (76) wil niet meer touren: ’Het kost zoveel tijd en energie’

„Hier en daar zal ik wel speciale optredens verzorgen”, vervolgt Parton. „Misschien een weekend vol shows, of wat concerten op een festival”, zegt ze. „Maar een hele tour zie ik mezelf niet meer doen.”

De laatste tour van de countryzangeres dateert van 2016, toen Parton zestig shows gaf door de Verenigde Staten en Canada. „Ik heb het mijn hele leven gedaan en het kost zoveel tijd en energie. Ik blijf nu graag wat dichter bij huis, samen met mijn man. We worden nu ouder en ik wil niet vier of vijf weken achter elkaar weg zijn. Er kan iets gebeuren. Ik zou me daar niet goed bij voelen als ik dan ver weg zou zijn.”

Rock & Roll Hall of Fame

Op 5 november wordt Parton opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame, het museum voor popgeschiedenis in Cleveland. Parton bedankte eerder voor de eer omdat ze niet vond dat ze daar „nu al” recht op had. De Rock & Roll Hall of Fame Foundation vond dat gebaar „attent”, maar liet haar toch op de lijst met genomineerden staan. De zangeres zei later dan maar het „op gracieuze wijze” te accepteren als ze zou worden opgenomen.