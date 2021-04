’Vertrek Sharon Osbourne zat er al langer aan te komen’

„Soms gebeuren er dingen in het leven waarvan je denkt: als ik nou dit of dat gedaan had, dan was alles anders gelopen. Maar dat is niet gebeurd. Soms wil je gewoon niet weten wat je eigenlijk weet. Sharons vertrek was onvermijdelijk en dat was vroeg of laat toch wel gebeurt. Ik had alleen gehoopt daar niet bij betrokken te zijn”, aldus Sheryl.

Underwood heeft sindsdien niet meer gesproken met haar voormalig collega, maar wenst haar het allerbeste toe. „Ik ben dol op die hele familie, ook al vinden sommige mensen dat ik dat niet kan zeggen. Dit hele voorval is simpelweg triest te noemen. Er zijn eigenlijk alleen maar verliezers.”

Osbourne kwam onder vuur te liggen nadat ze haar goede vriend Piers Morgan verdedigde, toen hij zijn baan verloor bij de show Good Morning Britain na zich negatief te hebben uitgelaten over Meghan Markle. Dit naar aanleiding van het interview dat de hertogin van Sussex, samen met haar man prins Harry, gaf aan Oprah Winfrey.

„Ik heb het gevoel dat ik op een elektrische stoel zit, omdat ik een vriend heb die veel mensen bestempelen als racist. En dat zou mij dan ook direct een racist maken,’ aldus Sharon, die zich aangevallen voelde door de commentaren die haar collega’s gaven. Volgens Underwood is Osbourne geen racist, maar denken sommige collega’s daar anders over. Zo zou de vrouw van Ozzy Osbourne zich meerdere malen racistisch en homofoob hebben uitgelaten, wat voor onrust zorgde binnen het team.