Filmmaker Sacha Baron Cohen onverbiddelijk: ’Borat is perfect voor het Trump-tijdperk’

Borat en zijn tegenspeelster Maria Bakalova rennen weg na de stunt met Giuliani. Ⓒ Amazon Studios

Amsterdam - Het onbedoelde optreden van Rudy Giuliani in de nieuwe Borat-film doet heel wat stof opwaaien. Volgens de persoonlijk advocaat van Trump is hij erin geluisd, maar filmmaker Sacha Baron Cohen ziet dat anders: „De enige die verantwoordelijk is voor het gedrag van Rudy Giuliani, is Rudy Giuliani.”