Moderne gothic novel over schrijfster ’monster van Frankenstein’

Premium Film

’The perfect candidate’: Vrouwenstrijd in Saoedi-Arabië

Eigenlijk heeft ziekenhuisarts Maryam helemaal geen politieke ambities. Maar als zij voor de zoveelste keer aanloopt tegen de vele beperkingen die vrouwen in Saoedi-Arabië krijgen opgelegd, weigert zij nog langer onzichtbaar te zijn. Min of meer door de omstandigheden gedwongen, zet zij in The perfe...