Lieke van Lexmond baalt van commotie

„Het is jammer dat allerlei dingen worden aangenomen, zonder dat de waarheid eer wordt aangedaan”, reageert Lieke, die eerder jarenlang een relatie had met GTST-collega Mark van Eeuwen. „Bas en zijn vrouw zijn al anderhalf jaar uit elkaar en inmiddels officieel gescheiden. Onze ontmoeting dateert van ná deze periode.”

Lieke, die voor RTL 4 onder andere Het zesde zintuig presenteerde en als jurylid was te zien in Everybody dance now, baalt van de commotie. „Af en toe is het heel oneerlijk wat allemaal wordt beweerd. Ik kan niet tegen onrecht.”

Ondanks de ophef geniet Lieke van haar kersverse liefde. „We hebben het superleuk”, vertelde ze eerder deze week. „Bas is ook echt mijn maatje.”