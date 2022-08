Premium Het beste van De Telegraaf

Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg: ’Prijsstijging van later zorg’ Lowlands: nu eerst drie dagen volle bak genieten

Door Sharon Story

Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg is er klaar voor: „We willen vernieuwend blijven.” Ⓒ Foto Rene Bouwman

Hoewel de eerste bezoekers donderdag al binnenstroomden in Biddinghuizen, is pas vrijdag de officiële aftrap van het festival Lowlands. Directeur Eric van Eerdenburg (61) is ’meer dan klaar’ voor een bruisende comeback-editie na twee jaar coronastilte. Samen met medeorganisatoren, zo meldt hij nadrukkelijk: „Op mijn leeftijd moet je niet denken dat je precies voelt wat een twintiger voelt.”