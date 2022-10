Verborgen Léger blijkt belangrijk schilderij

Deze serie, die in het Nederlands vertaald Rook boven de daken heet, heeft grote kunsthistorische waarde, omdat het een keerpunt in Légers artistieke ontwikkeling toont. Volgens de experts brak de kunstenaar met deze schilderijen, waarin hij de daken van Parijs schilderde gezien vanuit zijn atelier, radicaal met zijn oude stijl. Hij werkte voorheen nog vrij realistisch en in een monochroom palet. Maar stapte rond 1911 geleidelijk over naar meer abstractie en kleur. Zijn zoektocht naar nieuwe wegen om de complexe werkelijkheid weer te geven, leidde uiteindelijk tot zijn kleurrijker kubistische werken.

Blik over de daken van Parijs uit het raam van Fernand Léger. Ⓒ Christopher Green

Het was al langer bekend dat op de achterkant van Le quatorze juillet een tweede kunstwerk was geschilderd. Uit geldgebrek gebruikten kunstenaars regelmatig hun schilderslinnen tweezijdig. Maar er werd gedacht dat dit werk reddeloos beschadigd was, omdat er een harde lijmachtige laag over het doek zat. Restauratoren, onder wie Gwendolyn Boevé-Jones, zijn er uiteindelijk toch in geslaagd deze laag te verwijderen. Waarna zijn na verder onderzoek uiteindelijk konden vaststellen dat het werk onderdeel is van de befaamde Fumées sur les toits-reeks.

Picasso en Braque

Vanaf 19 november zal het herontdekte schilderij voor het eerst aan het publiek worden getoond. Het schittert dan als een van de topstukkken op de tentoonstelling Fernand Léger en de daken van Parijs die deze winter in het Kröller-Müller Museum in Otterlo wordt gehouden. Dit museum herbergt de grootste collectie kubistische kunst in Nederland. De expositie laat zien hoe Léger tot het deze nieuwe stijl kwam. Daarbij wordt ook werk getoond van andere kubisten zoals Pablo Picasso en Georges Braque, maar ook Robert Delaunay en Jean Metzinger.