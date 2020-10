Kim Kardashian voor (mrs.) President? Yes, she can!

Kim heeft ’what it takes’ om (mrs.) President te worden Ⓒ Getty Images

Woensdag wordt ze 40 en Kim Kardashian heeft in die vier decennia op aarde al meer bereikt dan anderen in een heel leven. Van sekstape-meisje tot realityster, van zakenvrouw tot vrijpleiter van gevangenen, tot mogelijk zelfs presidentsvrouw. Maar zou deze even verguisde als geroemde vrouw niet veel beter zelf de touwtjes in handen kunnen nemen?