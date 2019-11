Micky Hoogendijk herdenkt bomaanslag: nog steeds hoop dat dader zich meldt

Micky Hoogendijk Ⓒ Hollandse Hoogte

Micky Hoogendijk staat op Instagram stil bij de heftige gebeurtenis die 25 jaar geleden plaatsvond, toen er een bom ontplofte in de auto van haar en haar toenmalige echtgenoot, kunstenaar Rob Scholte. Hoewel ze doorgegaan is met haar leven, hoopt ze nog altijd dat iemand zich zal melden als degene die verantwoordelijk was.