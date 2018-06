Melisa Schaufeli in halve finale Sterren Springen

Melisa kreeg van de kijker meer dan de helft van de stemmen. Regilio Tuur moet daarom per direct het programma verlaten. Dat maakte Shownieuws vrijdagavond bekend.

In de eerste aflevering van het SBS-programma vorige week was te zien dat de juryleden de sprong van Melisa en Regilio Tuur niet goed genoeg vonden, waardoor ze samen in de 'splash off' belandden. De kijker besloot de verloofde van Andy van der Meijde nog een kans te geven.

Melisa gaat samen met Koen Verweij, Lucia Rijker en Joey Spaan in de halve finale de strijd aan tegen vier andere kandidaten. Wie dat gaan worden wordt bekend gemaakt tijdens de tweede uitzending van Sterren Springen op zaterdagavond 12 april.