Zwangere Kate Middleton straalt

Kate Middleton, zoals haar meisjesnaam luidt, is uitgerekend in juli. Het begin van haar zwangerschap verliep minder soepel, ze werd in het ziekenhuis opgenomen met acute ochtendmisselijkheid.

Inmiddels is de prinses stralend zwanger, getuige de foto's van vandaag. Het wordt het eerste kindje voor William en Kate, die elkaar op 29 april 2011 het jawoord gaven.