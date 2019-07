Fanclubs Michael Jackson klagen Wade Robson en James Safechuck aan

Donderdag vindt volgens AFP een hoorzitting plaats in het Franse Orléans. Het bezoedelen van het beeld van een overledene is in Frankrijk strafbaar, vandaar dat de fanclubs daar naar de rechter stappen. Emmanuel Ludot, de advocaat van de fans, noemt de beschuldigingen van Safechuck en Robson ’buitengewoon ernstig’. De strafpleiter sprak van ’onvervalst lynchen’. De clubs willen een symbolische schadevergoeding van elk één euro.

Ludot wist eerder met succes erkenning te krijgen voor vijf fans die zeiden dat ze emotionele schade hebben geleden door de dood van de King of Pop. Dokter Conrad Murray, die Jackson een fatale dosis propofol toediende, was toen de gedaagde.

In Leaving Neverland beschuldigen Safechuck en Robson Jackson ervan als kind door hem te zijn misbruikt. De film deed flink wat stof opwaaien en zorgde onder meer voor een boycot van Jacksons muziek op verschillende radiozenders. De familie van Jackson bleef echter achter de King of Pop staan en noemde de film onwaar en walgelijk.