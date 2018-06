Prins William: 'George is kleine druktemaker'

"Het is een druktemakertje. Op deze leeftijd zijn die kleintjes nogal onrustig", zei William, die met Kate opnieuw een kindje verwacht, tegen de pers in Malta. "Malta zou het niet overleven als George hier was geweest. Er zijn hier veel mooie dingen die hij kapot zou maken."

William was afgelopen weekend op werkbezoek in Malta om in te vallen voor Kate. De hertogin heeft last van acute ochtendmisselijkheid en bleef op doktersadvies thuis. "Ze vind het erg jammer dat ze hier niet kan zijn", zei William. Volgens de prins maakt zijn echtgenote het 'zo-zo'.