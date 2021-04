Talitha Muusse stopt per direct met Op1: ’journalistieke vrijheid in het geding’

„Ik ben mij er van bewust dat het continu zoeken is hoe mijn rol als ondernemer, initiatiefnemer van maatschappelijke projecten en opiniemaker zich verhoudt tot het presenteren van een journalistiek programma”, schrijft ze op sociale media. „Dit is dan ook continu een dialoog geweest tussen mij en de omroep, die soms pittig en moeilijk was waarbij ik zelf soms ook water bij de wijn moest doen en andersom de omroep soms excuses moest maken richting mij vanwege de wijze waarop ze mij beperkten. Dat hoort erbij.”

Muusse zegt voor Op1 te zijn gevraagd op basis van haar ’maatschappelijke activistische profiel’ en zou hebben aangegeven haar rol als presentator te willen combineren met haar rol als opiniemaker en ondernemer. „Binnen de voorwaarden die nu gesteld worden is deze combinatie van activiteiten toch niet mogelijk helaas.”

Ze benadrukt dankbaar ben te zijn voor ’het prachtige podium van de afgelopen weken’. „Het was een eer naast Sven Kockelman plaats te nemen en van hem te leren, hij is een vakman. Ik wil alle kijkers bedanken voor de onwijze support en het vertrouwen dat jullie hebben gegeven aan mijn gezicht op jullie buis!”

Vrijdag riep de journaliste nog op om op het Plein in Den Haag ’een volksberaad te houden’ om naar aanleiding van het Omtzigt debat ’na te praten over deze ontwikkelingen in onze democratie’. Mogelijk dat dit dan ook aanleiding is geweest voor het plotselinge vertrek.

Zondag zou de laatste uitzending van het presentatieduo Sven Kockelmann en Talitha Muusse te zien zijn. Vanaf 5 april is het praatprogramma weer alleen op doordeweekse dagen te zien.

De Omroep KRO NCRV heeft nog niet gereageerd.