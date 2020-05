Jay Z en Alicia Keys eisen gerechtigheid voor doodgeschoten jogger

In de brief eisen ze onder andere dat er een andere officier van justitie op de zaak wordt gezet. Een van de verdachten is namelijk een voormalig politieagent, wat volgens de schrijvers van de brief zorgt voor belangenverstrengeling. Ook eisen ze dat de persoon die de moord heeft gefilmd wordt berecht als medeplichtige. De schrijvers van de brief zeggen verder niet te stoppen tot er gerechtigheid is.

De brief wordt onder meer gedeeld op Twitter. „Open brief die eist dat gerechtigheid wordt gediend in de zaak van Ahmaud Arbery’s moord. Veroordeel zijn moordenaars en laat de wereld zien dat haat en angst zullen verliezen”, staat bij een foto ervan. De zaak heeft tot grote verontwaardiging geleid in de VS. Eerder werden protestmarsen georganiseerd in de buurt waar Arbery werd omgebracht.

Nieuwe video

Ondertussen is er een nieuwe video opgedoken waarop te zien zou zijn hoe iemand die lijkt op Arbery een bouwterrein oploopt. Tot nu toe hebben de schutters, vader en zoon McMichael, geclaimd dat ze Arbery volgden omdat ze hem van inbraak verdachten. Aanklager Manny Arora stelt dat het betreden van een bouwterrein niet per se een misdaad is als er niets is gestolen, schrijft Daily Mail.

Familieadvocaat Lee Merritt zegt daarover tegen CNN dat het incident hoogstens als het betreden van verboden terrein kan worden opgevat. Het nieuwe videomateriaal wordt meegenomen in het onderzoek.