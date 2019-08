Dean McDermott openhartig over wild seksleven met Tori Spelling

In gesprek met Denise Richards vertelt Dean ronduit over zijn seksleven. Ook Denise neemt geen blad voor de mond. „We zijn er nooit te moe voor”, vertelt Richards. Dean snapt haar volledig. „Je bent toch nooit te moe voor seks? Dat is wat ik nooit begrijp.”

„Ik denk dat het heel belangrijk is om verbonden te blijven”, gaat Denise verder, „Zeker als je ook nog eens kinderen hebt. Ik denk dat veel ouders wel te moe zijn”, verklaart ze.

Als het gerucht ter sprake komt dan Dean en zijn vrouw Tori Spelling maar liefst drie keer per dag seks hebben, bevestigt hij dit direct. „Tja, mijn vrouw is ook supersexy!” Hij legt vervolgens uit dat ze minimaal een keer per dag seks hebben en vaak ook nog een keer in de ochtend en avond.

Ook praat hij ronduit over een speciaal glijmiddel op basis van marihuana. „Het is fantastisch, het verwarmt je... Je snapt me wel.”