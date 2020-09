Justin Bieber maakt fans gek met mysterieuze foto

Maandagavond deelt hij een foto van zichzelf in werkkleding en onder de olie, zittend in een regisseursstoeltje met een technicus naast zich. Fans vragen zich af wat dit te betekenen heeft. En vinden hem des te aantrekkelijker met deze look. „Er is maar één man die er zo goed uit kan zien als die onder de vuiligheid zit.”

Al een week is hij aan het aftellen. Zaterdag plaatste hij al een foto van een landschap met daarbij de tekst 'SIX DAYS'. Daarbij plaatste hij een link naar een pre-order van zijn nieuwe album. De foto van het landschap lijkt iets te maken te hebben met de cover van het album. Over het album zijn verder nog geen details bekend, maar het is wel al voor te bestellen via Spotify en Apple Music.

Het meest recente album van Bieber, Changes, kwam in februari uit. Dat album ontving gemengde recensies. Recensenten waren lovend over zijn zangkwaliteiten, maar minder te spreken over de teksten en de variatie in nummers.