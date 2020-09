Addy van den Krommenacker is terug: in loondienst bij zus Wilma

Ⓒ ANP/HH

Zeventig is hij dit voorjaar geworden. En dan zit hij ook nog eens vijf decennia in het modevak. Maar het jaar 2020 van ontwerper Addy van den Krommenacker pakt door de coronacrisis en de naweeën van zijn faillissement anders uit dan gepland. Al komt die overzichtstentoonstelling er ooit heus wel. „Jonge mensen kennen me alleen van de Meilandjes en Britt Dekker.”