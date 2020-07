Geen blijvende hersenschade bij prins Joachim

Artsen schatten de kans op herhaling klein en denken dat Joachim volledig zal genezen. Naar verwachting kan hij binnenkort van de intensive care af. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over hoe lang de prins in het ziekenhuis moet blijven.

Bekijk ook: Succesvolle spoedoperatie voor Deense prins Joachim

De koninklijke familie vraagt om de komende tijd de privacy van Joachim te waarborgen. Ook bedanken de prins zijn vrouw prinses Marie en koningin Margrethe iedereen voor de vele steunbetuigingen van de afgelopen dagen.

De 51-jarige Joachim werd vrijdag met spoed opgenomen in een ziekenhuis in de Franse stad Toulouse. De afgelopen dagen bleef nog onduidelijk wat de gevolgen op langere termijn zouden zijn. Bij slecht nieuws zou hem mogelijk een lange revalidatie te wachten staan.