Atomic Kitten-zangeres bevallen

“Dochter geboren afgelopen nacht. Moeder en baby maken het goed. Natasha heeft het fantastisch gedaan, ik heb nog meer respect voor haar gekregen”, twitterde de vader, voormalig lid van de boyband Five.

Het meisje is het eerste kind van het stel. Hamilton had al drie zoons uit een eerdere relatie. Ritchie noemt zijn dochter op Twitter ‘het mooiste dat ik ooit heb gezien’. De twee onthulden al voor de geboorte van het meisje dat ze haar Ella wilden noemen. De Britse zangeres en haar vriend waren het meteen eens over de naam. "Ik heb die naam altijd mooi gevonden", vertelt Natasha aan Ok! Magazine.

De twee artiesten kregen vorig jaar een relatie nadat Atomic Kitten en Five meededen aan de serie The Big Reunion.