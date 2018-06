Monica baalde van kapsel Rachel

Courteney, bekend als Monica Geller in de serie, gaf maandagavond in Jimmy Kimmel Live! toe teleurgesteld te zijn over Rachels iconische kapsel.

Lachend: "Ik baalde ervan, we hadden nog wel dezelfde kapper!" De actrice (50) bleef haar haardracht veranderen, in de hoop dat mensen het leuk begonnen te vinden. “Maar niks bleef hangen."

Het eerste jaar van Friends waren er wekelijks feestjes met de hele cast waarin de acteurs samen elke aflevering terugkeken. Cox: "Dat deden we meestal bij mij thuis, want ik zorgde altijd voor goede snacks."

De Amerikaanse serie over zes vrienden was voor het eerst te zien op 22 september 1994, twintig jaar geleden. De laatste aflevering was zo'n 10 jaar en 236 afleveringen later, op 6 mei 2004.