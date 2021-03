Lieke van Lexmond schrijft zich in voor maanreis

„Wij zijn er klaar voor en willen haar graag van heel dichtbij ervaren! Magic Mother Moon.... Moonsisters are ready for take off!”, schrijft Lieke op Instagram bij twee screenshots van de bevestiging van hun inschrijvingen.

Yusaku Maezawa maakte woensdag bekend dat hij medepassagiers zoekt voor zijn trip naar de maan, die naar verwachting in 2023 plaatsheeft. Geïnteresseerden moeten zich uiterlijk op 14 maart opgeven, de eerste screening vindt een week later plaats. Een verdere planning gaf Maezawa niet, maar hij meldde wel dat de rest van de selectieprocedure in elk geval een ’opdracht’ en een online-interview omvat.

Eerder schreef Lieke al over haar liefde voor de maan. „Mijn liefde voor de Maan wordt alleen maar groter. Ze is zo mooi”, schreef ze bij een foto van een supermaan. Ook heeft ze samen met haar zus Jetteke in 2020 een maankalender uitgebracht.