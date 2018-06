'Vrouw Ruud de Wild valt voor politicus'

Aafke ontkende een week geleden in eerste instantie dat ze het geluk in de liefde heeft gevonden bij een ander, maar ze gaf twee dagen later toch toe dat ze inderdaad verliefd is.

De identiteit van Aafkes nieuwe vlam is nu bekend. Aafke, die officieel nog getrouwd is met Ruud de Wild, is stapel op de 29-jarige Gijs Roodbeen. Gijs heeft onlangs een eigen tassenmerk opgezet en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst voor de PvdA in Amsterdam.

Aafke liet weten dat haar nieuwe relatie niet de reden is van de breuk met Ruud. Het huwelijk van haar en de dj stond al geruime tijd op losse schroeven. Ruud zei in januari daarover in zijn radioshow: "Mijn vrouw is mij zat. En heeft er geen zin meer in. En dat is eigenlijk best wel terecht. (...) Ik ben er te weinig geweest voor mijn vrouw en kinderen."