Francis van Broekhuizen: door corona ben ik een soort BN’er geworden

„Ik ben veel meer in beeld geweest dan normaal”, vertelt Van Broekhuizen aan het ANP. „Ik ben een soort BN’er geworden.”

In het afgelopen jaar was Van Broekhuizen onder meer te zien in De Verraders en stond ze in de finale van De Slimste Mens. Toch had ze ook zorgen. „Voor mijn omgeving en familie. Maar ik had eigenlijk ook een heel leuk jaar waarin ik veel nieuwe dingen heb kunnen ondernemen.”

Inmiddels staat er weer wat nieuws voor de deur: de rol van moeder-overste in de musical The Sound of Music. „Het is mijn eerste grote productie in tijden”, vertelt Van Broekhuizen opgetogen. „De musical krijgt veel media-aandacht, dat maakt me wel zenuwachtig. Maar ik heb ontzettend veel zin de voorstelling te laten zien aan het publiek.”

De klassieker gaat op 9 juli in première in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Daarna trekt The Sound of Music door het land langs onder meer Amsterdam, Maastricht, Groningen en Rotterdam. De musical speelt tot en met 13 februari 2022.