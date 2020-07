Gigi Hadid laat babybuik zien

„Ik heb de laatste tijd vaak gehoord dat ik er helemaal niet zwanger uitzie in bepaalde kleding die ik draag. Maar dat komt omdat ik er van de voorkant nog best wel hetzelfde uitzie. Bekijk je me echter van de zijkant, dan zie je dit!”, aldus Gigi, wijzend op haar buik. „Dat ziet er heel anders uit, niet waar?”

Het half-Nederlandse model zegt dat ze niets probeert te verbergen. „Maar ik laat pas iets zien als ik daar klaar voor ben en niet omdat daar om gevraagd wordt. Ik ben ontzettend gelukkig en trots om dit mee te mogen maken en dat met mijn familie en vrienden te delen. Als ik dat met anderen wil delen, dan merken jullie dat vanzelf wel. Ik ben in elk geval heel dankbaar voor alle lieve berichten die ik de afgelopen tijd van jullie gekregen heb.”