Juwelen Jodie Turner-Smith gestolen uit hotelkamer in Cannes

„Ik had niet gedacht dat ik op mijn laatste dag in Cannes 2,5 uur op het politiebureau zou doorbrengen, maar hier zijn we”, schrijft de actrice zondag op Twitter. Ze is in Cannes vanwege haar rol in de Amerikaanse sciencefictionfilm After Yang, waarin ook Colin Farrell te zien is.

De waarde van de juwelen wordt geschat op tienduizenden euro’s. Turner-Smith is het nieuwe gezicht van de sieradenlijn van Gucci en draagt tijdens het festival volop juwelen van het luxemerk. In de kamer zouden geen sporen van inbraak gevonden zijn. De politie heeft nog niet gereageerd.

Op het festival in Cannes in Frankrijk zijn in het verleden vaker juwelen gestolen. In 2013 werd voor 1,4 miljoen dollar aan juwelen van Chopard uit een kluis meegenomen.