Nadège: Doneeractie Chateau Meiland-fan moet nu stoppen

„Goedenavond, dank je wel voor wat je hebt gedaan en ik ben je erg dankbaar maar ik denk dat het moet stoppen. Nadège”, liet zij achter op de pagina. Astrid liet haar weten dat te zullen doen. „Morgen informeer ik Erica en vervolgens stuur ik jou een persoonlijk bericht.

In totaal is er 2760 euro opgehaald. De actie werd door Astrid opgezet nadat bekend werd dat Nadège geen werk meer zou hebben wanneer de familie Meiland terug naar Nederland verhuisd. De aanvankelijke bedoeling van Astrid was om Nadège zo’n groot bedrag te geven, dat zij Chateau Meiland zelf zou kunnen kopen. Een nobel streven, ware het niet dat de huishoudster zelf al had gezegd dat zij het kasteel niet wil kopen. De doneeractie werd dan ook enigszins met argusogen bekeken.