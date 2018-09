Boer Johan gaat samenwonen

Maar liefst twintig jaar was boer Johan alleen en daarom wil hij zo snel mogelijk genieten van het leven samen met zijn vriendin. Ze heeft zich uitgeschreven bij de gemeente Emmen om vanaf dinsdagavond definitief bij hem in Denemarken te gaan wonen.

Vorige week is ze met een grote bus naar Denemarken gereden om haar spullen te verhuizen. Dat ging niet zonder horten of stoten, want onderweg kreeg Ingrid twee lekke banden. De katten van Ingrid, Sen en Seo, verhuizen ook mee naar Denemarken.

"Foto's neerzetten, de omgeving samen met Johan verkennen en me laten introduceren bij de buren en als er tijd voor is misschien tennissen", aldus Ingrid.