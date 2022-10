George Clooney vond zoenen met Julia Roberts raar

Clooney en Roberts kennen elkaar al decennia en speelden al in zes films samen. „Het was de eerste dag dat Ella en Alexander op de set waren. Ik wilde niet dat ze toekeken terwijl ik ’Auntie Juju’, zoals ze Julia noemen, zoende. Dat ze gaan vragen: wat doe je papa, wat is dit?!”

Lachen

Uiteindelijk waren de kids alweer weg toen de zoenscène werd gedraaid. Eerder hadden Roberts en Clooney al verteld dat het heel lastig was de scène te draaien. „Het kostte tachtig pogingen voordat het erop stond”, aldus Roberts. „De eerste 79 keer moesten we heel hard lachen. De tachtigste keer konden we eindelijk een keer zoenen.”

De twee sterren spelen in Ticket to Paradise een gescheiden koppel dat naar Bali reist omdat hun dochter spontaan wil trouwen met haar vakantieliefde. De twee ouders nemen zich voor dit plan samen te dwarsbomen. De film trekt op dit moment in de Nederlandse bioscopen volle zalen.