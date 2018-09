Moeder Frits Wester overleden

Frits schrijft: "Intens verdrietig. Vanmiddag is mijn lieve moeder Fenna Wester-Brandsma op 85-jarige leeftijd overleden. Ik ben even van de lijn."

Toen zijn moeder, met wie hij een uitzonderlijk goede band had, 82 jaar was, vertelden moeder en zoon over hun innige relatie met elkaar in het blad Esta. Vooral de mooie foto die toen is gemaakt, zal Frits waarschijnlijk altijd koesteren. "Vanmorgen fotoshoot met mijn moeder van 82. Heel bijzonder. Ze staat er prachtig op", twitterde zoonlief destijds apetrots.