Koning Filip ontslaat hoofd hofhouding

Vincent Pardoen stuurde, in opdracht van koningin Paola, een omstreden brief naar de pers.

In de open brief uitte Paola haar zorgen over de gezondheidstoestand van haar zoon Prins Laurent, die sinds 21 maart met een longontsteking in het ziekenhuis ligt. De Belgische koningin stuurde de brief zonder toestemming van het paleis.

Eerder werd al bekend dat vooral koning Filip niet te spreken was over Paolas actie.