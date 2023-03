Doktoren dwongen Justin Bieber tot annuleren tournee

Bieber kampt met fysieke en mentale problemen als gevolg van het syndroom van Ramsay-Hunt. Hierdoor is onder meer een deel van zijn gezicht tijdelijk verlamd geweest. „Justin is kwetsbaar en is de afgelopen tijd zwakker geworden”, vertelt een bron dichtbij de zanger aan de Daily Mail. „Hij kreeg te horen dat hij de tournee moest annuleren, hij had geen andere keuze.”

De zanger zou op 11, 13 en 14 januari in de Ziggo Dome in Amsterdam staan, maar staakte vorig jaar september vanwege gezondheidsredenen zijn wereldtournee. Kort daarna werd gemeld dat Bieber zijn shows in Nederland later dit jaar zal inhalen, maar dat gaat niet door.