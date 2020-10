Eva Jinek in tranen om zoontje Pax

„Wat ik leuk vind aan hem vind, is dat hij zo zelfverzekerd is”, vertelt de 42-jarige presentatrice op de beelden die werden uitgezonden in RTL Boulevard. Wanneer Akyol haar vraagt of zij zelf ook zo was als kind, krijgt Jinek het te kwaad. „Ik weet niet of ik zo onverschrokken was. Ik moet huilen om mijn baby.”

Het kindje van Jinek komt echter niets te kort, kan ze met zekerheid zeggen. „Hij is mijn baby prins”, lacht ze. „Er zit ook veel in Pax waarvan ik denk: van wie heeft hij dat?”

De eerste aflevering van Sterren op het doek, met Eva Jinek in de hoofdrol, is op 31 oktober te zien op NPO 2.