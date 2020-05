Jeangu Macrooy dropt speciale versies van Grow

De eerste alternatieve versie van Grow is een akoestische opname die in een leeg Concertgebouw is gemaakt. In deze versie wordt de zanger begeleid door pianomuziek. „De akoestiek van het Concertgebouw is natuurlijk ongeëvenaard en dat hoor je terug in de opname; de zaal doet echt mee”, laat Jeangu weten in een verklaring.

Daarnaast heeft Jeangu ook samen met zijn band in een leeg Rotterdam Ahoy een live-uitvoering van Grow opgenomen. De songfestivalkandidaat hoopt dat hij mensen met zijn muziek een beetje kan helpen in deze moeilijke tijd. „Ik denk dat veel mensen in deze moeilijke tijd troost vinden in muziek en hopelijk kan ik daaraan bijdragen met deze release.”