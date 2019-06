Club van Lelijke Kinderen wordt ook serie

Producent Umami en de EO, die de serie ontwikkelen, hebben het nieuws vrijdag bekendgemaakt. De hoofdrollen worden gespeeld door YouTube-ster Marije Zuurveld en ex-GTST-acteur Buddy Vedder. Andere rollen zijn er voor Roeland Fernhout, Edwin Jonker, Mimoun Ouled Radi en Kim-Lian van der Meij.

In De Club van Lelijke Kinderen moet de elfjarige Paul, een jongen met grote flaporen, plotseling mee op schoolreisje. Al snel komt hij erachter dat hij in werkelijkheid samen met honderden andere kinderen wordt opgesloten, omdat hij lelijk is. Op deze manier wil president Isimo het land opschonen.

Adolf Hitler

De film moet in oktober 2019 in de bioscopen te zien zijn. In de serie, die vanaf half september wordt uitgezonden op NPO Zapp, wordt verteld wat er daarvoor gebeurde en hoe de eerste groep kinderen werd opgesloten. Het verhaal is gebaseerd op de brand in de Reichstag in 1933 die Adolf Hitler aangreep als excuus om een speciale wet aan te nemen die de eerste stap naar zijn dictatuur vormde.

„Het is uniek in Nederland dat er een heel universum gebouwd wordt van verschillende films en series die samen een groter doorlopend verhaal vertellen”, stelt producent Umami Media. „Ons grote voorbeeld is Star Wars. We gaan laten zien dat dat in Nederland ook kan.” De opnames voor de serie vinden deze zomer plaats. Schrijver Koos Meinderts is betrokken bij de ontwikkeling van de prequel.