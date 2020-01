Quentin Tarantino dankt Reservoir Dogs aan Golden Girls

Quentin Tarantino Ⓒ ANP

De acteercarrière van Quentin Tarantino is dan misschien nooit echt van de grond gekomen, maar zijn gastrol in de tv-serie The Golden Girls zorgde er wel voor dat hij zijn eerste grote film Reservoir Dogs (1992) kon maken. De regisseur en schrijver vertelde in The Tonight Show dat hij daardoor het budget had voor zijn grote doorbraak.