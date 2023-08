Rechtszaak tegen Jonathan Majors maand uitgesteld

De 33-jarige Majors werd eind maart aangehouden op beschuldiging van wurging, mishandeling en intimidatie van een vrouw. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij een jaar gevangenisstraf krijgen. De acteur heeft de aantijgingen altijd ontkend. Hij claimt juist dat hij door de vrouw werd aangevallen.

Majors was donderdag zelf aanwezig bij de hoorzitting, die niet langer dan een paar minuten duurde. Hij werd vergezeld door zijn vriendin, actrice Meagan Good.

Majors is bij het grote publiek bekend als Kang in de Marvel-film Ant-Man and the wasp: quantumania. Ook speelt hij een rol in Creed III en in de Disney+-serie Loki.