Prins William dankbaar voor felicitaties

William krijgt op social media flink wat felicitaties. „Iedereen bedankt voor alle mooie berichten op de verjaardag van de hertog van Cambridge”, reageert Kensington Palace. Vanwege de gelegenheid werd de Twitterpagina versierd met ballonnen.

De prins heeft zoals gebruikelijk geen geplande afspraken staan. Vorig jaar verbrak hij die traditie door te verschijnen bij de openingsceremonie van het Defense and National Rehabilitation Centre in Northampton. Wel vierde de Brit het later die dag nog met vrouw Catherine en kinderen George, Charlotte en Louis.