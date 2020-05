Maan koos voor Nederlandstalig door rapper Sevn Alias

„Hij vroeg samen een liedje te zingen, daarop volgde een duet met Ronnie Flex. Het voelde geloofwaardiger als ik in het Nederlands zong, en in je moedertaal kun je eerlijker schrijven”, aldus Maan.

Begin dit jaar kwam Maans debuutalbum Onverstaanbaar uit. Daarop staat ook het nummer Ze huilt maar ze lacht, dat tot verrassing van Maan uitgroeide tot een grote hit. „Het liedje was niet eens bedoeld als single, het is totaal niet commercieel, maar via Spotify is het organisch een hit geworden. Mensen herkennen zich erin. Ze sturen me berichtjes: mensen die ziek zijn, anorexia hebben, niet uit de kast durven komen of een depressie hebben. Zo mooi. Hiervoor maak ik muziek.”