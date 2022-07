Copyrightrechtszaak over bedrijfsnaam uit serie The Office

Kopieer naar clipboard

De cast van The Office met van links naar rechts Steve Carell, BJ Novak, John Krasinski, Jenna Fischer en Rainn Wilson Ⓒ ANP/HH

Het Amerikaanse mediaconcern NBCUniversal klaagt een onderneming aan die de naam Dunder Mifflin heeft gedeponeerd. Dunder Mifflin was de naam van het bedrijf dat centraal stond in The Office, een serie van zender NBC.