FHM roept Monica Geuze uit tot mooiste vrouw van Nederland

Monica vindt het een eer dat ze van de lezers en redactie van FHM de meeste stemmen heeft gekregen. „De titel an sich betekent voor mij niet heel veel. Ik denk dat niemand zich de mooiste vrouw van iets voelt. Ik zou willen dat elke vrouw zich de mooiste vrouw ter wereld zou voelen. Zo’n titel voegt pas iets toe als je het zelf gelooft”, laat ze weten.

Vorig jaar stond Dumpert-presentatrice Sylvana IJsselmuiden bovenaan de FHM500. Zij staat dit jaar op de zevende plek in de lijst. Doutzen Kroes en Victoria Koblenko vullen respectievelijk de tweede en derde plaats.

Victoria Koblenko is dit jaar de winnares van de All Time Favorite Award, de oeuvreprijs die eerder naar Katja Schuurman en Yolanthe Cabau ging. De prijs voor Mooiste Social Media Prinses is gewonnen door YouTuber Nina Warink. Voetbalster Lieke Martens kreeg de prijs voor Mooiste Sportvrouw van Nederland en de award voor Mooiste Spelersvrouw ging naar Dayenne Huipen, de vriendin van Feyenoord-keeper Justin Bijlow. De TABAC Gent of the Year Award is gewonnen door Soufiane Touzani.