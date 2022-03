Soy Kroon twijfelde of hij door wilde gaan met musicals

„Ik dacht even: musical, moet ik dat nog wel doen?”, vertelt de acteur. „Maar nu denk ik: misschien moet ik me er toch even iets meer in gaan verdiepen en toch ervoor gaan.” Hij zegt steeds meer van musicals te gaan houden. „Maar ik ben wel altijd een voorstander van nieuwe Nederlandse producties. Soms slaagt het en soms niet, maar ik gooi me graag in het diepe als het gaat om nieuwe voorstellingen. Ik hou ervan om iets te creëren en iets nieuws te maken.”

Dit is niet zijn eerste nominatie voor de prestigieuze musicalprijzen. „Negen jaar geleden ben ik ook genomineerd geweest voor Beste Aanstormend Talent. Toen was ik 16, 17, eigenlijk hartstikke jong. En nu ben ik gewoon bijna tien jaar later genomineerd voor Beste Mannelijke Hoofdrol en dat vind ik wel heel bijzonder.”

Hele eer

Kroon had dat vroeger niet durven dromen. „Het beste mannelijke hoofdrollijstje, dat zijn toch de grote musicalsterren. Daar zie ik mijzelf niet tussen. Ik vind het wel een hele eer dat dat nu gebeurt.” Ook bijzonder is dat de acteur is genomineerd voor zijn rol in ONE de Musical, waar hij al sinds februari niet meer in speelt. „En dan had je nog de lockdown.”

Toen hij de nominatie kreeg, moest hij dan ook even nadenken waar hij die aan had verdiend. „Mijn eerste reactie was: huh, voor wat dan? Ik had het echt niet zien aankomen.” Nu is hij bezig met Trompettist in Auschwitz. „Een toneelstuk, dus dat heeft niets met musical te maken.” De première daarvan is op 4 april. „Samen met Thomas Cammaert. We spelen met zijn tweeën het stuk. Het is heel bijzonder en mooi geworden.”

Hoewel Kroon nog niet verklapt wat er op de planning staat, geeft hij toe dat hij met het een en ander bezig is. Oók met musicals. „Er staan wel wat leuke dingen voor de toekomst, ja.”