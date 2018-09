'Relatiecrisis Rihanna en Drake'

De rapper vindt dat zijn nieuwe liefje teveel aandacht van hem opeist. "Hij heeft tegen haar gezegd dat hij zich wil concentreren op zijn werk en niet zoveel tijd voor haar heeft als zij zou willen", vertelt een bron aan HollywoodLife.

Hoewel Drake het volgens insiders niet slecht bedoelde, is Rihanna woedend. "Ze laat sindsdien weinig van haar horen."

Of de twee, die sinds begin 2014 daten, nog bij elkaar zijn is nog maar de vraag. Het stel is sinds enkele weken niet meer samen gefotografeerd.