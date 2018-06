Chris Brown 131 dagen langer de cel in

Dat meldt USA Today. Chris gaf vrijdag in de rechtbank toe in oktober 2013 samen met zijn bodyguard een man te hebben mishandeld. Het incident vond plaats tijdens zijn proeftijd nadat hij zijn ex Rihanna had mishandeld.

De rechter in Los Angeles veroordeelde de zanger tot een jaar gevangenisstraf maar matste hem door zijn dagen in hechtenis en zijn verblijf in de afkickkliniek hier van af te trekken. Ook krijgt hij vermindering dankzij goed gedrag. Brown zit al sinds 14 maart achter de tralies.

Zodra Chris vrijkomt moet hij nog duizend uur taakstraf uitvoeren. Zijn proeftijd blijft daarnaast staan tot 23 januari 2015.