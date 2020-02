Nick en Simon: nieuwe Simon & Garfunkel?

In Nick, Simon & Kees: Homeward Bound volgen de drie de voetstappen van het iconische Amerikaanse duo in New York. Zo ontmoeten ze de fotograaf van Simon & Garfunkels meest toonaangevende albumcovers en muzikanten die op albums of tijdens concerten met hen gespeeld hebben. Ook spreken ze met de promotor van hun wereldberoemde Central Park-concert.

Het programma is vanaf 2 april wekelijks te zien op NPO 1.