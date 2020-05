Keith Bakker voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum

De zaak zou woensdag inhoudelijk worden behandeld, maar de officier van justitie vroeg de rechtbank de zaak aan te houden omdat er nog te veel vragen over de psychische gesteldheid van Bakker zijn. Volgens de officier kunnen de psychiaters niet met zekerheid vaststellen of Bakker wel of niet een stoornis heeft.

In de rapporten die over Bakker zijn gemaakt staat volgens justitie dat hij trekken heeft van meerdere stoornissen. De officier dringt aan op meer onderzoek over het recidiverisico. Bakker is eerder veroordeeld voor seksuele misdrijven. Het OM is bang dat hij opnieuw de fout in gaat als hij weer vrij komt.