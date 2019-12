’Dit vonnis moet een fikse tegenvaller zijn voor Peter R. de Vries’

Bridget Maasland met haar advocaat Royce de Vries in de rechtbank. Op de achtergrond: Peter R. de Vries. Ⓒ ANP Kippa

Vrijdagmiddag maakte de rechtbank van Amsterdam bekend dat De Telegraaf het kort geding dat Bridget Maasland tegen de krant had aangespannen, heeft gewonnen. De RTL Boulevard-presentatrice had een schadevergoeding van 7500 euro en een rectificatie geëist, omdat vorige maand op de pagina Privé stond geschreven dat ze in 2014 ’een huwelijksnacht beleefde’ met André Hazes. Advocaat van De Telegraaf, Bas Le Poole, kan zich vinden in het resultaat. „Ik vind het een gênante zaak, maar ben tevreden met het vonnis.”