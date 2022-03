Justin Bieber aangeklaagd door paparazzo

Kamau klaagt Bieber aan bij de rechtbank in het centrale district van de Amerikaanse staat Californië. „Door Biebers nalatigheid is Kamau substantieel benadeeld. Daarbij heeft hij zelf juist verdiend aan deze foto, waar de fotograaf geen cent van heeft teruggezien. Op het kiekje zijn Justin en Hailey te zien in New York en die foto werd door ruim 1,8 miljoen volgers ’geliked’ op Instagram. Kamau meent dat hij als maker daar ten minste credits voor had moeten krijgen of een bedrag aan eigendomsrechten van de betreffende foto.

Bieber was onlangs ook al verwikkeld in een zaak tegen twee vrouwen die beweerden aangerand te zijn door hem. De Canadese zanger ontkende dit met klem en klaagde op zijn beurt de twee vrouwen weer aan. Uiteindelijk vroeg Justins advocaat de zaak te seponeren omdat er geen bewijsmateriaal was. Later bekenden de dames Bieber ’nog nooit ontmoet te hebben’, waarmee de onschuld van de zanger direct bewezen werd.