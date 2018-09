Henny Huisman niet meer populair

Het liefst wil hij weer met z'n kop op televisie, maar tot nu toe wil geen enkele omroep hem hebben.

"Ik praat nu met SBS6, maar dat heeft nog niks concreets opgeleverd", onthult hij in het programma Recht van Spreken van Omroep Max, dat zondag wordt uitgezonden.

Henny Huisman werd in de jaren '80 en '90 bekend door kijkcijferhits als de Soundmix-show, de Miniplaybackshow en de Surpriseshow. Maar in 2002 werd zijn contract bij RTL niet verlengd. Een vervolg op zijn tv-succes is er nooit meer gekomen..