Albert Verlinde in 2020 in gesprek met Talpa

„Sinds ik klein was kocht ik ieder jaar een belletje of een bal”, zegt Albert tegen BuzzE. „Ik weet tijdens het optuigen ook nog: o ja, dat heb ik toen gekocht. Dat is echt leuk. En het lijkt wel of de kwaliteit vroeger ook beter was. Het is allemaal wat steviger.”

Als het even kan, hangt Albert zijn herinneringen aan vroeger zelf in de kerstboom. „Alsof bekende Nederlanders niet hun eigen boom zouden optuigen?! Ik heb het heel veel gedaan. Maar soms had ik het wel eens een jaar te druk en dan liet ik het doen.”

Ouders

Nu het einde van 2019 nadert kijkt Albert terug op een mooi jaar. „Dat was het echt. Het tv-programma is niet gelukt, maar wij zeggen thuis altijd: als het nooit erger wordt…”, zegt hij over het geflopte 6 Inside, het SBS6-programma dat Alberts vroegere kindje RTL Boulevard had moeten killen. Het showbusinessprogramma trok te weinig kijkers en verdween eind juni van de buis.

„Voor de rest is het echt een heel mooi jaar geweest, met mooie theaterproducties. En het eerste jaar zonder mijn ouders, dat is gek, dat ze er echt allebei niet meer zijn.” Toch viel ook dat verlies mee, merkte Albert. „Natuurlijk, ze doemen heel vaak op in je dromen of je gedachten, maar het is goed zo.”

Voornemen

Kerstmis zonder zijn ouders is niet iets waar Albert tegen opziet. „Het is een dag als alle andere. Het zijn veel eerder de vrijdagochtenden, dat je dacht: o ja, we spraken altijd af. Of dat je van een weekeinde terugkomt en denkt: ik ga bellen, o nee, dat kan niet.”

Ook 2020 belooft weer een mooi jaar te worden voor Albert. „We hebben weer mooie nieuwe producties. Eerst Tina Turner, die gaat in februari in première. Dan hebben we Anastasia, Lazarus en Tina Turner. Nou, we hebben het wel eens minder gehad.” Op televisiegebied komt er mogelijk ook weer wat aan. „Het is een goed voornemen van Talpa om met mij om de tafel te gaan in januari.”